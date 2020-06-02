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Van Büyükşehir Belediyesinin tarımsal hizmet araçları her yerde

VAN HABERLERİ  | 02.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde tarımsal hizmetlerde kullanılmak üzere kiralanan iş makineleri göreve başladı.Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçenin kırsal mahallede yürüttüğü tarımsal hizmet seferberliğine devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde tarımsal hizmetlerde kullanılmak üzere kiralanan iş makineleri göreve başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçenin kırsal mahallede yürüttüğü tarımsal hizmet seferberliğine devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelindeki tüm kırsal mahallelerde gölet ve kanal temizliği yapıyor. Önceki yıllara rağmen bu yıl çiftçilerden gelen yoğun destek talebi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliğin de aksamaması kendi iş gücüne ek iş makineleri kiraladı. Geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkan ve ihale süreci Van Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan ‘iş makinesi kiralama işi’ni 814 bin TL karşılığında yüzde 15 kırım ile Günaylar Petrol aldı. İhale kapsamında 5 paletli ekskavatör, 5 beko loder, 2 greyder ve 1 adet kamyonun makine ikmal garajında yapılan son muayenelerinin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun kontrolünde Van Büyükşehir Belediyesinin kendi iş gücüne destek için ilçelere gönderildi.
Ekipler, çiftçilerin en iyi tarım hizmetini alabilmesi adına 7/24 esaslı arazide çalışacak.

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