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Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi

VAN HABERLERİ  | 14.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki iş yerlerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi.Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki iş yerlerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi.
Van Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Halk sağlığı konusunda yapılan çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri de kent genelinde iş yerlerinde hijyen denetimlerinde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç başkanlığında denetim yapan ekipler tarafından halkın ortak kullanım alanı olan ve her gün binlerce insanın yer aldığı AVM’leri, çocuk oyun alanlarını, kafeleri ve oyun salonlarını denetledi. Yapılan kontrollerde ekipler tarafından, iş yerlerinin dezenfektan bulundurup, bulundurmadığı, çalışanların eldiven kullanmaları ve kapalı alanların sık sık havalandırılması hususunda iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, tüm esnaflardan daha çok duyarlılık beklediklerini ifade ederek, gerekli önlemleri alan iş yerlerine de ayrıca teşekkür etti.

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