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Van Büyükşehirden her gün 3 bin 300 kişiye 3 çeşit sıcak yemek yardımı

18.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi günlük 3 bin 300 kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda sosyal hizmet çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi; yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin yanında olmaya devam ediyor. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevinde günlük 3 bin 300 kişiye 3 çeşit yemek, aşevinin 30 çalışanı tarafından titizlikle hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler gıda kontrol mühendislerince analizi yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Yemek miktarı da birey sayısına göre verilirken, ana yemeklerin tamamı kırmızı veya beyaz etle yapılıyor. Verilen yemek desteğinde dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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