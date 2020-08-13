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Van çevre yolunun son durumu masaya yatırıldı

VAN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda Van çevre yolunun son durumu, şuana kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar ele alındı.Valilikte yapılan toplantıda Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, slayt eşliğinde çevre yolu ile ilgili gelinen son durumu detaylarıyla anlattı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda Van çevre yolunun son durumu, şuana kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar ele alındı.
Valilikte yapılan toplantıda Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, slayt eşliğinde çevre yolu ile ilgili gelinen son durumu detaylarıyla anlattı. Vali Mehmet Emin Bilmez, çevre yolunun Van için önemine dikkat çekerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Van ziyaretinde birinci madde olarak çevre yolunun gündeme getirileceğini ifade etti. Vali Bilmez, toplantıda Bakan Karaismailoğlu’na sunulmak üzere çevre yolu ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandığını dile getirdi.
Karşılıklı görüş alış-verişiyle son bulan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, DSİ 17. Bölge Müdürü, Ayhan Şahna, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Tonguç Genç, Çevre Şehircilik Müdürlüğü İmar Şube Müdürü Feridun Atak, Şehir Plancısı İsmail Aydın, İpekyolu ve Tuşba Belediyesi temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Danışmanları Mucip Tapan ve Emre Güray katıldı.

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