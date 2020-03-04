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Van Cumhuriyet Başsavcılığından yükümlülere yardım

VAN HABERLERİ  | 04.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimi yapılan yükümlülerden maddi durumu iyi olmayanların çocukları için bot yardımı yapıldı.Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimi yapılan yükümlülerden maddi durumu iyi olmayanların çocukları için bir mağazanın genel müdürlüğünden bot talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimi yapılan yükümlülerden maddi durumu iyi olmayanların çocukları için bot yardımı yapıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimi yapılan yükümlülerden maddi durumu iyi olmayanların çocukları için bir mağazanın genel müdürlüğünden bot talep edildi. Temin edilen 105 adet bot, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Van İnfaz Hakimi Fatma Aydın Çelik, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Yıldız, Van Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve diğer katılımcılar tarafından Van Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Konferans Salonunda dağıtımı gerçekleştirildi.

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