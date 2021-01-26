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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akülü sedye, transfer aracı ve sandalye dönemi

26.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akülü elektronik hasta transfer aracı, ameliyat sonrası hasta transfer sedyesi ve refakatçi akülü tekerlekli sandalye hizmete sunuldu.Hizmete sunulan araçların tanıtımında konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akülü elektronik hasta transfer aracı, ameliyat sonrası hasta transfer sedyesi ve refakatçi akülü tekerlekli sandalye hizmete sunuldu.
Hizmete sunulan araçların tanıtımında konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastane yönetimi olarak sağlık alanında Van ve bölge halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için her geçen gün yenilikler yaptıklarını belirterek, “Hastanemiz acil servisi biriminde atıl halde bulunan çok oturgaçlı akülü araç, akülü tekerlekli sandalye ve akülü sedyeleri yeniden aktif hale getirerek halkımızın hizmetine sunduk. Bu konuda Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Kadir Bartın, Teknik Destek Müdürü Veysel Aktaş’ın büyük emekleri var. Yönetim adına teşekkür ederim” dedi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Kadir Bartın ise yeni araçların dolu akülerle kesintisiz 8 saat hizmet verebileceğini belirterek, “Araçlarımız, en dar alanlarda bile rahat manevra yapabilecek hacim ve fonksiyonlara sahiptir. Hastanemizde görevli olan yönlendirme personellerimiz bu araçları kullanarak, hastaları acil servisimizden istediği servislere götürecektir. Amacımız Van halkına en iyi, en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunabilmektir. Bunun için elimizden gelen her çabayı göstermekteyiz. Kalite standartları gereği hasta yönlendirme ve hasta kayıt personellerinin belirgin kıyafet giymesi hususunda ‘tek tip’ kıyafet ayarladık. Bölge halkı için durmadan çalışan ve desteğini esirgemeyen Başhekimimiz Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve tüm yönetimimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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