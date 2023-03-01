Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde Özel Harekat Şubesinden 4 araç ve 88 personelin, Çevik Kuvvet Şubesinden 6 araç ve 94 personelin ve diğer şubelerden 34 araç 201 personelin bölgede aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

Depremin ilk gününden bugüne kadar toplam 133 araç ve 983 personelin bölgede görevlendirildiği aktarılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla 1665 koli giyim, gıda, temizlik ve hijyen malzemesi, 12 bin 551 kumanya ve 37 ısıtıcı gönderildiği bildirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere zırhlı konteyner, mobil çay aracı, mobil tuvalet, 3 mobil kabinli seyyar jeneratör, 1951 arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan çadır, kazma, hilti, demir makasının bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 konteyner, 9 motosiklet yüklü 11 tır Hatay'a, 14 konteyner yüklü 7 tır Adıyaman'a, 4 konteyner yüklü 2 tır Kahramanmaraş'a, 2 konteyner yüklü 1 tır Gaziantep'e sevk edilmiştir. Depremden etkilenen illerde Havacılık Şube Müdürlüğümüze bağlı Sikorsky model helikopter ile toplam 43 saatlik, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğimize bağlı 2 İHA ile toplam 310 saatlik uçuş gerçekleştirilmiştir. Deprem bölgelerinde görevlendirilen polis arama kurtarma ekibi tarafından 14, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından 2, bomba imha ekibi tarafından 5 kişi enkaz altından sağ kurtarılmıştır. Personelimizin depremde zarar gören 626 yakını ilimize gelmiş, müdürlüğümüze bağlı lojmanlarda bulunan 31 daire 156 personel yakınına tahsis edilmiştir."

