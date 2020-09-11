Van Gölü için pedal çeviren aktivistler Tatvan’da

Van Gölü için farkındalık oluşturmak ve Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Van Gölü İçin Türkiye’yi Pedallıyoruz" etkinliği kapsamında Ankara’ya gitmek üzere Van’dan bisikletle yola çıkan aktivistler Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyet yürüten TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bilal Kardoğan ve GGK üyelerince karşılanan Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Bisiklet Topluğu (TATBİS) üyeleri, buradaki ilk ziyaretlerini TATSO’ya gerçekleştirdi.

Etkinliğin amacıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği yetkilileri, “Van Gölü İçin Türkiye’yi Pedallıyoruz" etkinliğinin Van-Ankara parkurunun 1. gününde Tatvan’a vardıklarını belirterek, “İnşallah yarın Tatvan

