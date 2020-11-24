Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bora Gürgan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, daha sonra Gür ve beraberindeki öğretmenleri kabul etti, günlerini kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Vali Bilmez, programın ardından Uçkan ve beraberindekileri makamında kabul etti.

- Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunduğu törende, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, aday öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

- Muş

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk bir Öğretmenler Günü yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenler Günü'nün öğrencilerle kutlandığında daha anlamlı olduğunu ifade eden Kıvanç, "Öğrencilerimizin değeri bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Öğretmen arkadaşlarımız, okullarımız kapalı olsa dahi birçok yöntem ve teknikle çocuklarımıza ulaşmak, müfredatı tamamlamak için gayret sarf ediyorlar." dedi.

