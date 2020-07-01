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Van heyetinden Bakan Koca’ya ziyaret

VAN HABERLERİ  | 01.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüsle mücadelede göstermiş olduğu başarı ve sağladığı güven ortamından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ederek, kentle ilgili bazı taleplerde bulundu.AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Van heyetinden Bakan Koca’ya ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüsle mücadelede göstermiş olduğu başarı ve sağladığı güven ortamından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ederek, kentle ilgili bazı taleplerde bulundu.
AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sabahattin Çelik ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü. Geçen hafta birçok Bakan ile görüşen Milletvekili Arvas ve heyeti. bu hafta ise Bakan ziyaretlerine devam ediyor. İl Başkanı Türkmenoğlu ve Başhekim Çelik ile birlikte Sağlık Bakanı Koca’yı ziyaret eden Van Milletvekili Arvas, korona virüsle mücadelede göstermiş olduğu başarı, ortaya koyduğu şeffaflık ve sağladığı güven ortamından dolayı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. Arvas, “Korona virüs salgınının İran’da hızla yayılması, kara sınırı olan Van için ciddi bir tehdit oluşturmuştu. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle erken bir dönemde gerekli tedbirler alınmış ve sınır kapısı bütün geçişlere kapatılmıştı. Hemen akabinde Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kurulmuş, risk kontrol altına alınmıştı. Van’da başarılı bir şekilde sürdürülen filyasyon çalışmaları sahada aralıksız devam ediyor. Vaka sayısı Türkiye ortalamasının altında olan Van’da ölüm oranı yüzde 1’dir. Lokomotif olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere bütün hastaneler ve sağlık çalışanları, yaşadığımız zorlu süreçte herkesin takdirini ve duasını kazanmıştır” dedi.
Milletvekili Arvas, yapılan görüşmede Sağlık İl Müdürlüğünün aciliyet gerektiren yatırımları arasında bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinin büyütülmesi ve yeni mutfak yapılması, Gevaş 50 yataklı devlet hastanesi, Başkale 75 yataklı devlet hastanesi, Bahçesaray 25 yataklı devlet hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanlığının Van’a kurulması ve akademik kadro talebi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinin doğalgaz, ek bina ve çatı yapım işleri, sağlık müdürlüğüne tahsis edilen adliye lojmanlarının bakım onarımı ve 94. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurasında Van İl Sağlık Müdürlüğü emrine ihtiyaç duyulan miktar ve branşlarda uzman hekim atanmasını talep etti.

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