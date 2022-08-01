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Van kırsalında 700 kilogram esrar ele geçirildi

01.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van kırsalında 700 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda 21 çuval içerisinde 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi." bilgisini verdi.

Operasyonun terörün finansmanının önlenmesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde bugün saat 01.30 sıralarında yapıldığı bildirildi.

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