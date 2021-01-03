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Van kısıtlamaya uyuyor

VAN HABERLERİ  | 03.01.2021 14:31 | Son Güncelleme

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında perşembe akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında perşembe akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Her yerde olduğu gibi Van’da da yaşayan vatandaşlar, tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ederken, kentin en işlek cadde ve sokakları, kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama ile birlikte kent merkezi adeta sessizliğe bürünürken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı’nda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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Van Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:16
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:27

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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