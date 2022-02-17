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Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonu

17.02.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonu

Van merkezli 3 ilde, "terör örgütü PKK üyesi olmak, örgüte yardım, yataklık etmek ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek" gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Çalışmalar neticesinde; '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım yataklık etmek' suçlarından, 14 Şubat 2022 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli Hakkari ve Şırnak’ta 12 hedef şahsa yönelik operasyon icra edilmiş olup, gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştır."

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