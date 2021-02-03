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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 35 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

03.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 35 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 35 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

Hakkari genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 köy ve 5 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde sis ve soğuk hava etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle Esendere beldesi yolundaki Dilimli Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş-Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 4 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar nedeniyle 7 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarında yoğun mesai harcadığını söyledi.

Belediye ekipleri de ana caddelerde tuzlama çalışmasına devam ediyor.

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