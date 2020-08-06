Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Ekiplerle gün boyu vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmaları uyarısında bulunduklarını belirten Bilmez, şöyle devam etti:

Bilmez, yaptığı açıklamada, pandemiye karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda farkındalık için vatandaşları daha bilinçli davranmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Berberler, lokantalar, taksi ve minibüs durakları, kafeler ile diğer iş yerlerini gezen Bilmez ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından Vali, kaymakam ve belediye başkanlarının da katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.

"Bize son dönemde rehavet çöktü. Onun için hep birlikte eskisi gibi olmaya çalışacağız. Şu an yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük kısmı 65 yaş üstü. Aile büyüklerimizin sağlığı için gençlerimizin de bu tedbirlere ciddi anlamda riayet etmesi lazım. Birbirimizi uyarmalıyız. Aile içinde de sosyal mesafeye mutlaka uymalıyız. Vaka sayılarımızda ciddi artış yok. Ama yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var. Hastanelerde yatan hastalarımızın büyük kısmı yaşlılardan oluşmaktadır. Onun için yaşlılarımızı daha çok korumalıyız."

- Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve kurum müdürleri ile denetimlere katıldı.

Akbıyık ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Maske takan ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar ile hijyen konusunda hassasiyet gösteren esnafa teşekkür eden Vali Akbıyık, maske takmayan bazı vatandaşlara da maske dağıttı.

Vali Akbıyık, gazetecilere, amaçlarının vatandaşlarda biraz daha farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.