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  4. Van polisi 2019 yılında 5 ton 756 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Van polisi 2019 yılında 5 ton 756 kilo uyuşturucu ele geçirdi

VAN HABERLERİ  | 20.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Van’da narkotik polisi, 2019 yılında gerçekleştirdiği 397 operasyonda 5 ton 756 kilo 845 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına alınan 711 kişiden 281’i tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralık sürüyor.

Van’da narkotik polisi, 2019 yılında gerçekleştirdiği 397 operasyonda 5 ton 756 kilo 845 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına alınan 711 kişiden 281’i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralık sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen 397 operasyonda 5 ton 756 kilo 845 gram uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan 711 kişiden 211’i tutuklandı. Narkotik dedektör köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olurken, operasyonlarda polisin büyük destekçisi oluyor. Uyuşturucu tacirlerinin, akla gelmeyen ’zula’ diye tabir edilen bölmelere uyuşturucuları saklarken, polis ve deneyimli dedektör narkotik köpeklerinden kaçmıyor. 2019 yılında gerçekleştirilen 397 operasyonda 5 ton 231 kilo 754 gram eroin, 346 kilo 360 gram esrar, 42 kilo 970 gram afyon sakızı, 94 kilo 334 gram metamfetamin, 3 bin 49 adet sentetik hap extacy, 358 kök Hint keneviri ile 58 kilo kokain ele geçirildi. 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen 397 operasyonda ise gözaltına alınan 711 kişiden 281’i tutuklandı.

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