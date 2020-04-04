YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valiliğinden korona virüs önemleri duyurusu

Van Valiliğinden korona virüs önemleri duyurusu

VAN HABERLERİ  | 04.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Van Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla ilgili bir açıklama yayımlandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz sınırlarına toplu ulaşım aracı, özel araçlar ile tüm giriş çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’dan itibaren geçici bir süre için durdurulmuştur.

Van Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla ilgili bir açıklama yayımlandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz sınırlarına toplu ulaşım aracı, özel araçlar ile tüm giriş çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’dan itibaren geçici bir süre için durdurulmuştur. İlimiz genelinde 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları saat 24.00’dan itibaren yasaklanmıştır. Yasağa uymayıp sokağa çıkan 20 yaş ile 16 yaş arasındaki vatandaşların kendisine, 15 yaş ve altındaki çocukların ise tespit edilmesi halinde ebeveynlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanacaktır. İl genelinde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır. İlimizde meydan, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu halde yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlar, yan yana yürürken sosyal mesafeyi gözeteceklerdir. İş yeri sahipleri ve çalışanlar mekan içerisinde bulunacak. Aynı cadde üzerindeki iş yeri sahipleri ve çalışanları kapı önü ve kaldırımda bireysel ve toplu olarak duramayacak. Meydanlarda, sokaklarda iş yerlerinin önünde beklemek, sohbet etmek gibi faaliyetler yasaklanmıştır. Tüm bu kararlara muhalefet eden vatandaşlarımız hakkında Umumi Hıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:40
Öğle
12:14
İkindi
15:50
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması:

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.