YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Valiliğinden Kovid-19 testi dolandırıcılarına karşı uyarı

Van Valiliğinden Kovid-19 testi dolandırıcılarına karşı uyarı

VAN HABERLERİ  | 18.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Van Valiliğinden Kovid-19 testi dolandırıcılarına karşı uyarı

Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (kovid-19) testi dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bazı kişilerin pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, ev ve iş yerlerini dolaşıp, Kovid-19 testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları yönünde sağlık birimlerine bilgiler ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu konuda Kovid-19 testi yapmaya tek yetkili kurum Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığıdır. Bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen şahıslara itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması hususu kamuoyunu saygıyla duyurulur." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Van Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:17
Öğle
12:15
İkindi
16:00
Akşam
19:04
Yatsı
20:29

Van Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.