Van Valiliğinden Kovid-19 testi dolandırıcılarına karşı uyarı

Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (kovid-19) testi dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bazı kişilerin pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, ev ve iş yerlerini dolaşıp, Kovid-19 testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları yönünde sağlık birimlerine bilgiler ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu konuda Kovid-19 testi yapmaya tek yetkili kurum Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığıdır. Bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen şahıslara itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması hususu kamuoyunu saygıyla duyurulur." denildi.

