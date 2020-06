Van Valisi Bilmez’den Başkale depremzedelerine önemli uyarı

Vali Bilmez’den hak sahipliği başvurusu ve tapu uyarısı

Evleri yıkılan hak sahiplerine de önemli uyarılarda bulunan Vali Bilmez, hak sahibi olanlar için 15 Haziran’dan sonra konut başvurularının alınacağını belirterek, “15 Haziran’dan sonra bu müracaatları almaya başlayacağız. Ben hemşerilerimizden bu hak sahipliği için giderken şuan fiilen kullandığı yerin tapusu kendisi adına olması lazım. Eğer tabu babasının adınaysa veya bütün kardeşlerin adınaysa bu kişilerin hepsinden vekalet alması gerekiyor. Büyük ihtimalle en çok zamanı orada kaybedeceğiz” dedi.

“Yıkılan evlerimizle kıyasladığımızda, depremde can kaybımızın azlığından dolayı şükrediyoruz”

Bahçesaray olayını daha atlatamazken Başkale’de büyük bir deprem meydana geldiğini belirten Vali Bilmez, “Depremin merkez üsttü İran’ın Hoy kentiydi. Ama bizim Başkale ilçemizde ciddi anlamda hasar meydana geldi. Deprem tam kışın ortasında, ulaşımın sıkıntı olduğu, hayatın devam edilmesinin çok zor olduğu bir dönemde yaşandı. Depremden etkilenen bölge ilimizin en çok hayvancılığın yapıldığı bölgelerimizden biriydi. O bölgede 100 binden fazla hayvan bulunuyor ve aynı zamanda hayvanların kuzulama dönemiydi. Orada dağıtılan çadırları vatandaşlar kendileri için değil hayvanları için kullandı. Bir de enkaz altında kalarak telef olan hayvanlar vardı. Bunların da hızlı bir şekilde enkaz altında çıkarılarak halk sağlığı için gömülmesi gerekiyordu. Depremde can kaybımızı, yıkılan evlerimizle kıyasladığımızda can kaybımızın azlığından dolayı şükrediyoruz. Çünkü Gelenler’de ve Özpınar’da neredeyse ayakta ev kalmadı. Hepsi yıkılmıştı. Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Böğrüpek hepsi depremde büyük hasar gördü ve yıkıldı. Ama deprem saati bizim insanlarımızın hem can kaybını hem de yaralı sayısının az olmasını sağladı. Depremin meydana geldiği saatte tam hayvanlara yem verileceği saatti. Hayvanlar o saatte ahır ve ağıllardan çıkartılıp yem verilmekteydi. Bu bölgede yaşayan tüm insanlarımızın geçim kaynağı hayvancılık. Dışarıda bu depreme yakalanmaları yaralı sayımızı ve ölü sayımızın az olmasını sağladı” diye konuştu.