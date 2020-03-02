Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ile Saray ilçelerinde depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Vali Bilmez, yıkımın yaşandığı mahallelerde yürütülen çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya gelerek onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saray ilçesinde Turanlar, Koçbaşı, Karahisar, Örenburç, Keçikayası ve Kapıköy mahallelerine giden Bilmez, çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ülkede vatandaşlara verilen değerin bir gereği olarak depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Bilmez, bundan sonra da yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

Milletvekilleri, AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileriyle vatandaşların sıkıntılarını dinlemeye geldiklerini belirten Bilmez, şunları kaydetti: