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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

VAN HABERLERİ  | 02.03.2020 11:43 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ile Saray ilçelerinde depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Vali Bilmez, yıkımın yaşandığı mahallelerde yürütülen çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya gelerek onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saray ilçesinde Turanlar, Koçbaşı, Karahisar, Örenburç, Keçikayası ve Kapıköy mahallelerine giden Bilmez, çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ülkede vatandaşlara verilen değerin bir gereği olarak depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Bilmez, bundan sonra da yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

Milletvekilleri, AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileriyle vatandaşların sıkıntılarını dinlemeye geldiklerini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarınız bizim sıkıntımız, acılarınız bizim acılarımızdır. Bu depremde Başkale ilçemizde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 67 vatandaşımız yaralandı. Bizler depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Çok şükür yapılan çalışmalarla da depremzede vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılıyor. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Burada sizlere de önemli görevler düşüyor. Sizlerden birlik beraberlik bekliyoruz. Yetkili arkadaşlara yardımcı olun. Yardımlarınızla işler daha hızlı devam eder ve sizlerin mağduriyeti ortadan kalkmış olur.”

Mahalle ziyaretlerinin ardından Kapıköy Gümrük Kapısına gelen Bilmez, burada kurulan sahra hastanelerinde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bilmez'e ziyaretlerinde AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve UMKE yetkileri eşlik etti.

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