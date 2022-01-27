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Van ve Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

27.01.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

VAN/ Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, iki kentte olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iki ilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel, 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Muş Van

Muş Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:32
İkindi
15:13
Akşam
17:37
Yatsı
18:57
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

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