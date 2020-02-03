YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı

Van YYÜ Ferit Melen Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı

VAN HABERLERİ  | 03.02.2020 17:01 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ferit Melen Merkez Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı.Hizmete açılan kütüphanede incelemelerde bulunan Rektör Prof.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ferit Melen Merkez Kütüphanesi kısmen hizmete açıldı.
Hizmete açılan kütüphanede incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İsmail Çetinkaya’dan bilgi aldı. Ferit Melen Merkez Kütüphanesinde bulunan 528 kişi kapasiteli çalışma salonlarını gezen Rektör Şevli, burada öğrencilerle sohbet etti.
Van YYÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 2011 yılında yıkılan ve yerine yenisi yapılan kütüphane binasının hali hazırda 3 fakültede bulunan kütüphane şubelerinden tıp fakültesi kısmının Ferit Melen Merkez Kütüphanesine taşındığı vurgulanarak, "İlahiyat ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki şube kütüphanelerinin taşınması için de çalışmalar devam ediyor. Kitaplarımızın çoğu tıp fakültesi kütüphanesindeydi. Taşıma işlemini öğrencilerin mağdur olmaması için tıp fakültesinde sınavların bitiş tarihi olan 17 Ocak’tan sonra başlattık. Şu an kütüphanemiz hem öğrencilerimiz hem de araştırmacılarımız için kısmen de olsa hizmete girmiştir. Bahar yarıyılının başladığı bugün hizmete giren kütüphanemiz, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için hayırlı uğurlu olsun" denildi.
Kütüphane ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, YYÜ Öğrenci Konseyi yönetimi de hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Van Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:25
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Depremden Sonra Çocuk Hastanesi Olarak Hizmet Veriyor

Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Depremden Sonra Çocuk Hastanesi Olarak Hizmet Veriyor

‘her Okula Bir Kitaplık’ Kampanyası

‘her Okula Bir Kitaplık’ Kampanyası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.