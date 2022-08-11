Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz