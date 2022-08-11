Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

