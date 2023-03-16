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Van'da 137 personelle tefecilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi

16.03.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Çaldıran ilçesinde insanlara faiz karşılığında borç para vererek zorla açık senetlere imza attırdıkları ve paraların tahsilinde ölüm tehdidinde bulundukları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik, yağma ve tehdit suçunu işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda faiz karşılığında borç para verdikleri ve zorla açık senetlere imza attırdıkları kişileri paraların tahsilinde ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla 20 şüpheli tespit edildi.

137 personel ve 36 araçla Van'ın Çaldıran ilçesi ile Kırklareli ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere şafak vakti suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Çaldıran'da 18, Kırklareli ve Zonguldak'ta birer şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, ev, iş yeri ve araçlarda yaptığı aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda fişek, 1468 senet, 74 çek, 23 borç defteri, müştekilere ait 123 kimlik fotokopisi, 20 cep telefonu ve 42 flaş bellek ele geçirdi.

Soruşturmada mağdur edilen 102 kişi tespit edildi.

Operasyon, AA ekibince görüntülendi.

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Kırklareli Van Zonguldak JASAT

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