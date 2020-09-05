YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı

Van’da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı

VAN HABERLERİ  | 05.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde 17 kişilik minibüste yurda yasadışı yollarla giriş yapan 65 kaçak göçmen yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada durumundan şüphelendikleri seyir halindeki minibüsü durdurarak arama yaptı.

Van’da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde 17 kişilik minibüste yurda yasadışı yollarla giriş yapan 65 kaçak göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada durumundan şüphelendikleri seyir halindeki minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 2 Myanmar, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 65 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen ilegöçmen kaçakçılığı yapan M.G. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan M.G. isimli şüphelinin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek" denildi.

Van’da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'e bir şok daha! Mekanı...Ece Erken'e bir şok daha! Mekanı...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Öğrenciler yerli ve milli elektrikli araç üretti
Karantin’da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor
Karantin’da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor

Van Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:32
Öğle
12:10
İkindi
15:47
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Burak Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
Milletvekili Arvas çiftçileri tarlada ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.