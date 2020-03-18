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Van’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı

VAN HABERLERİ  | 18.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Van’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Van’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.
Tuşba ilçesindeki Zeve Şehitliği’nde düzenlenen program, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki’nin şehitliğe çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden program, askerler tarafından şeref atışı yapılması ve Kur’an tilavetiyle son buldu.
Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, vali yardımcıları, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, Van’ın ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

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