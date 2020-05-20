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Van’da 19.19’da İstiklal Marşı okundu

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Van’da da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.

Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Van’da da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşadı. Saat 19.19’da birçok vatandaş saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.
Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle evlerde kutlandı. Van’da da vatandaşlar saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıkarken, bazı gençler ise sokakta İstiklal Marşı’nı okuyarak bu mücadelenin kahramanlarını andı. Polis ekipleri, sokakta İstiklal Marşı’nı okuyan gençleri evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Gençler daha sonra evlerine gitti.

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