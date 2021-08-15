Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Balaban Jandarma Asayiş Yol Kontrol Noktası'ndan yaya geçmeye çalışan şüpheli, ekiplerin "Dur" ihtarında bulunması üzerine elindeki poşeti atarak kaçtı.

İncelemede poşette 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz