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Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

23.09.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde menfezde saklanan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, menfezde saklandıkları belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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