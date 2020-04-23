Van’da ‘23 dilde 23 Nisan’ mesajı

Van’daki öğretmen ve öğrenciler tarafından 23 dilde 23 Nisan mesajı yayımlandı.

Van’daki değişik okullarda görev yapan 12 öğretmen ve 3’ü özel eğitim öğrencisi olmak üzere 32 öğrencinin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir klip hazırlandı. Korona virüsü sebebiyle evde eğitim gören çocuklar, 23 dilde hazırlanan pankartlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Bu sene sınıflar yerine anne ve babalarının rehberliğinde evlerini süsleyerek bayramlarını aile ortamında kutladı.

