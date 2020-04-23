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Van’da ‘23 dilde 23 Nisan’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Van’daki öğretmen ve öğrenciler tarafından 23 dilde 23 Nisan mesajı yayımlandı.Van’daki değişik okullarda görev yapan 12 öğretmen ve 3’ü özel eğitim öğrencisi olmak üzere 32 öğrencinin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir klip hazırlandı.

Van’da ‘23 dilde 23 Nisan’ mesajı

Van’daki öğretmen ve öğrenciler tarafından 23 dilde 23 Nisan mesajı yayımlandı.
Van’daki değişik okullarda görev yapan 12 öğretmen ve 3’ü özel eğitim öğrencisi olmak üzere 32 öğrencinin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir klip hazırlandı. Korona virüsü sebebiyle evde eğitim gören çocuklar, 23 dilde hazırlanan pankartlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Bu sene sınıflar yerine anne ve babalarının rehberliğinde evlerini süsleyerek bayramlarını aile ortamında kutladı.

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Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
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