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Van'da 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

01.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde 27 kilo 100 gram eroin bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, bir evde narkotik köpeği "Zeus" ile arama yapan ekipler, 27 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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