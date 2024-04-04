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  4. Van’da 40 metre yükseklikten akan şelale ilkbaharda coştu

Van’da 40 metre yükseklikten akan şelale ilkbaharda coştu

İHA İHA
04.04.2024 10:13
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Van’ın Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 40 metre yüksekten akan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle coşkulu akmaya başladı.

Muradiye ilçesi Bend-i Mahi Çayı üzerinde bulunan ve birçok yerli ve yabancı turisti çeken Muradiye Şelalesi’nin yanı sıra özellikle bahar aylarında akan Muradiye’deki bir diğer tabiat güzelliği ise Yaşar Kemal Şelalesi. İlçeye 20 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu’nda bulunan ve yılda sadece 3 ay akan şelale, akmaya başladığı dönemde yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgisini çekiyor. Su debisi düşük olan ve karların erimesiyle akan şelale, yaklaşık 40 metre yükseklikten akıyor. Bölgede ’Buz Şelalesi’ olarak da adlandırılan şelale, kışın sert geçtiği yıllarda tamamen donuyor. Bahar aylarında 3 ay akan şelale geri kalan aylarda ise akmıyor.

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