YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 24.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Van'da 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen D.U'yu X-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 123 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Öte yandan, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Takside yolcu olarak bulunan İ.Ö'ye ait evdeki aramada da hassas terazi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ü, ticari taksideki İ.Ö. ile M.N.T. ve havalimanında yakalanan D.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Yarışma ödülleriyle kurdukları tesiste 3D yazıcılara sarfiyat malzemesi üretiyorlar

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Van Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:13
Sabah
04:55
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:05

Van Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.