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Van'da 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

10.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 7 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Van'da 7 farklı suçtan aranan şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık suçlarından aranan zanlıyı takibe aldı.

Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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