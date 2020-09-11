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Van’da 8 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 11.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 8 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 34 plaka sayılı kamyonette arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 8 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 34 plaka sayılı kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön kaput içerisinde bulunan 1 adet çuvalda 14 paket halinde toplam 7 kilo 320 gram metamfetamin ile 3 paket halinde toplam 1 kilo 470 gram likit eroin maddeleri ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü N.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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