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  4. Van’da 80 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde denetimler sürüyor

Van’da 80 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde denetimler sürüyor

VAN HABERLERİ  | 02.01.2021 12:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Van’da denetimler devam ediyor.Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Van’da denetimler devam ediyor.
Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeyle birlikte geçtiğimiz perşembe saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik yoluğunun en fazla olduğu İpek Yolu Caddesinde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerin sokağa çıktığı gözlemlendi.

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