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Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi

14.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi

Van'da 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Başkale ilçesinde 4 çuvalda 162 paket halinde 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

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