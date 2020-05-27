Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2016 yılında AK Parti İl Başkanlığı ile zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı saldırı olayıyla ilgili, turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Valilikte yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van'da 4 yıl önce gerekleştirilen iki ayrı terör saldırısıyla ilgili aranan "Reşit" kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Ertaş'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren Reşit (K) Mustafa Ertaş (terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olup 2016'da Van Merkez Beşyol bölgesinde AKP İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığı tespit edilmiştir) 27 Mayıs'ta hava destekli icra edilen Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143) operasyonunda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmiştir."

