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Van'da AK Parti Siyaset Akademisi başladı

VAN HABERLERİ  | 07.03.2020 18:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Yüzde 20'lerde olan milli sanayimizi yüzde 70'e çıkardık. Eğer bunları yapmasaydık, İHA, SİHA'larımız olmasaydı, eğer hala boynumuz bükük şekilde dışarıdan bir destek gelsin diye bekleseydik, mümkün değil başarılı olamazdık"

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi başladı.

Edremit ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen akademide konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin yakın zamanda büyük kriz ve zorluklar atlattığını söyledi. Siyaset Akademisi'ne katılanların ufuklarında yeni kapıların açılacağını belirten Karaaslan, "Burada belki yeni bir hayal kuracağız ve o hayalin peşinden gideceğiz. Belki de en değerli kısmı burası olacak." dedi.

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan birçok şeyin 17 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Unuttuğumuz öz güvenimizi tekrar kazandık. İçimizdeki o cesur yüreği tekrar ortaya çıkarabildik. Bugün Müslüman coğrafyası başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlumların ve yüzünü bize dönmüş milyonların tekrar umudu olabildik. Meseleler karşısından dimdik durabildik. 'Sınırlarımızı savunmak, sınırlarımızı içinden değil, sınırlarımızın ötesinde mümkün.' diyerek bugün İdlib'de, Suriye'de ve ihtiyaç olursa başka birçok yerde terör örgütlerinin kurmak istediği o hain planlara, terör koridorlarına karşı büyük bir mücadele verdik. Yüzde 20'lerde olan milli sanayimizi yüzde 70'e çıkardık. Eğer bunları yapmasaydık, İHA, SİHA'larımız olmasaydı, eğer hala boynumuz bükük şekilde dışarıdan bir destek gelsin diye bekleseydik, mümkün değil başarılı olamazdık. Ama bugün güçlü bir inancın ve imanın diğer şeylerin üzerinde olabileceğini gösteren bir liderle bunları başardık."

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da akademide, siyasetten ekonomiye tüm konularda önemli bilgilerin aktarılacağını söyledi. Van'da Siyaset Akademisi'ne 870 kişinin başvurduğunu belirten Türkmenoğlu, akademiye katılanlara teşekkür etti.

Mustafa Canbey ve Hasan Taşçı'nın bilgiler aktardığı programa, AK Parti Van milletvekilleri, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Siyaset Akademisi Van

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