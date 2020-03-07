Van’da araç lastiği içerisinde 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekipleri, narkotik köpeği Zeus’un da destek verdiği operasyonda araç lastikleri içerişinde saklanmış 7 kilo 990 gram metamfetamin, 8 kilo 880 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde bulunan bir ikamet ve müştemilatında bulunan depoda arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Zeus’ ile birlikte yapılan detaylı aramada; depodaki lastikler altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 20 paket halinde toplam 7 kilo 990 gram metamfetamin, 22 paket halinde toplam 8 kilo 880 gram eroin maddesi ve 2 adet komidin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi E.S., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.

