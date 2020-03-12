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Van’da ‘Badem Çiçeği Festivali’ talebi

VAN HABERLERİ  | 12.03.2020 08:58 | Son Güncelleme

Doğa Gözcüleri Derneği, Van’ın en önemli tarihi, turistik değerlerinden olan ve her yıl turist akınına uğrayan Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda ‘Badem Çiçeği Festivali’ düzenlenmesi talebini yeniledi.Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Van’da ‘Badem Çiçeği Festivali’ talebi

Doğa Gözcüleri Derneği, Van’ın en önemli tarihi, turistik değerlerinden olan ve her yıl turist akınına uğrayan Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda ‘Badem Çiçeği Festivali’ düzenlenmesi talebini yeniledi.
Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Bir taraftan Van Gölü’nün turkuaz mavisi, diğer taraftan badem çiçekleri ve karlı Artos Dağı’yla eşsiz bir görsel sunan adada, festival düzenlenmesi talebinde bulunan Doğa Gözcüleri Dernek Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, festivalin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti. Akdamar Adası’nın bahar aylarında apayrı bir güzelliğe büründüğüne dikkat çeken Dernek Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Van, Doğu Anadolu Bölgesindeki ve ülkemizin en güzel yerlerden bir tanesidir. Van’da kış apayrı bir güzel ama içinde bulunduğumuz mevsimde bambaşka bir güzelliğe bürünmektedir. İlkbahar ayı ülkemizde tartışmasız en güzel Van’da yaşanıyor. Buharlaşma ve ışığın iyi olması nedeniyle özellikle fotoğraf sanatçıları için görsel bir şölen sunuyor. Bu noktadan yola çıkarak Van’da önümüzdeki haftalarda Akdamar Adası’nda badem ağaçları çiçek açacaktır. Böylece bir görsel şölen yaşayacağız” dedi.

“Bu güzelliği bütün dünyaya tanıtmış olacağız”
2020 yılında yaşan olumsuz havadan kurtulmak ve Van ilinin güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla etkinliğin yapılması gerektiğinin altını çizen Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2020 yılında bölgemiz ve ülkemizde hoş karşılanmayan birçok olaya şahitlik ettik. Bu noktada bölgemizin güzelliğini ön plana çıkarıp, ekonomiye kazandırarak bir tanıtım yapmamız gerekiyor. Böylece önümüzdeki haftalarda açacak badem çiçekleri bizler için muhteşem bir fırsattır. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum; her yıl dernek olarak dile getirmiş olduğumuz söylemi bu yıl da söylüyoruz. Akdamar Adası’nda ‘Badem Çiçeği Festivali’ yapalım. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde tarihin, gölün, badem çiçeklerin ve etrafında karlı dağların bir arada bulunduğu başka bir yer bulamazsınız. İşte, mart ayı sonunda açacak badem çiçekleri bize bu imkanı sağlayacaktır. Böylece bölgemizdeki, ülkemizdeki stresli havadan bir nebze de olsa kurtarmış olacak. Bu güzelliği de bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Bir taraftan Van Gölü’nün turkuaz mavisi, badem çiçekleri ve arkada Artos Dağı ile diğer dağların muhteşem manzarasını göreceğiz.”

Van’da ‘Badem Çiçeği Festivali’ talebi

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