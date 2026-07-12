Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'nun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

ROMANO: İMZALAR YAKIN

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray ile Burnley arasındaki görüşmeler olumlu ilerledi. Haberde, 22 yaşındaki ön liberonun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.

ANLAŞMADA KİRALAMA FORMÜLÜ

Sabah gazetesinin haberine göre transfer, satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle gerçekleştirilecek. Burnley'nin talep ettiği 6.4 milyon euroluk kiralama bedelini kabul eden Galatasaray'ın, anlaşmayı bu şartlar üzerinden tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

Sözleşmede yer alacak şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 23.4 milyon euro olacağı kaydedildi.

OPSİYON İÇİN 25 MAÇ ŞARTI

Anlaşmadaki en dikkat çeken maddelerden biri de satın alma opsiyonu oldu. Buna göre Lesley Ugochukwu'nun sezon içinde 25 resmi karşılaşmada forma giymesi durumunda, 23.4 milyon euroluk satın alma maddesi otomatik olarak yürürlüğe girecek.