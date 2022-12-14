YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da bir ayda 8 bin çocuk tiyatroya götürüldü

Van’da bir ayda 8 bin çocuk tiyatroya götürüldü

14.12.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen proje bünyesinde ilkokul öğrencileri Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva adlı tiyatro oyununu izlerken, bir ayda yaklaşık 8 bin çocuk tiyatroya götürüldü.

Van’da bir ayda 8 bin çocuk tiyatroya götürüldü

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu projeleri sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim öğretim yılı boyunca haftanın 3 günü Van Devlet Tiyatrosunda oyunlar düzenleniyor. Proje bünyesinde kent genelindeki ilkokul öğrencileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle okullarından alınarak Van Devlet Tiyatrosuna getiriliyor. Her ay bir oyunun sergilendiği Van Devlet Tiyatrosunda bu ay da çocuklar için Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva oyununu sergileniyor.

Oyunda, deniz kıyısındaki Lyroboton şehrine yağan kar nedeniyle üşüyen hayvanların yaşadıkları zorluk ve küçük kaplumbağa Silva’nın hiç vazgeçmeden ateşe ulaşmak için yaşadığı maceralar anlatılıyor.
Yaklaşık bir saatlik tek perdelik oyunda çocuklar usta oyuncular tarafından sergilenen oyunu büyük bir heyecanla izlerken, gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi. Oyundan öğrencilerin büyük keyif aldığını belirten öğretmenler, etkinlik için Van Valiliği ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Proje bünyesinde bugüne kadar 8 bin çocuğun tiyatroya götürüldüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karla kaplı merada sürülerin otlanması güzel görüntü oluşturduKarla kaplı merada sürülerin otlanması güzel görüntü oluşturdu
Yalova'da açılan 11 köy yaşam merkezi yöre halkının adeta "ikinci evi" olduYalova'da açılan 11 köy yaşam merkezi yöre halkının adeta "ikinci evi" oldu
Rize’de ata tohum seferberliğiRize’de ata tohum seferberliği
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:09
Öğle
12:06
İkindi
14:32
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Çarşamba

Onay Eczanesi
Ipekyolu
Derman Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Merve Eczanesi
Edremit
Şura Eczanesi
Tusba
Sevinç Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.