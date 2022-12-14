Van’da bir ayda 8 bin çocuk tiyatroya götürüldü

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu projeleri sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim öğretim yılı boyunca haftanın 3 günü Van Devlet Tiyatrosunda oyunlar düzenleniyor. Proje bünyesinde kent genelindeki ilkokul öğrencileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle okullarından alınarak Van Devlet Tiyatrosuna getiriliyor. Her ay bir oyunun sergilendiği Van Devlet Tiyatrosunda bu ay da çocuklar için Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva oyununu sergileniyor.

Oyunda, deniz kıyısındaki Lyroboton şehrine yağan kar nedeniyle üşüyen hayvanların yaşadıkları zorluk ve küçük kaplumbağa Silva’nın hiç vazgeçmeden ateşe ulaşmak için yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Yaklaşık bir saatlik tek perdelik oyunda çocuklar usta oyuncular tarafından sergilenen oyunu büyük bir heyecanla izlerken, gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi. Oyundan öğrencilerin büyük keyif aldığını belirten öğretmenler, etkinlik için Van Valiliği ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Proje bünyesinde bugüne kadar 8 bin çocuğun tiyatroya götürüldüğü belirtildi.

