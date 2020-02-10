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Van’da buz üstünde şınav çekme cezasına soruşturma

VAN HABERLERİ  | 10.02.2020 18:36 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde buz üstünde öğrencilere şınav çektirme cezasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van’ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntüler yayımlandığı belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde buz üstünde öğrencilere şınav çektirme cezasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van’ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntüler yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, “Anılan haberde yer alan görüntülerin 27.12.2017 tarihine ait olduğu tespit edilmiş olup, olayla ilgili 10.02.2020 tarihinde Başkale Kaymakamlığımızca idari ve cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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