YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da camiler Cuma namazına hazır

Van’da camiler Cuma namazına hazır

VAN HABERLERİ  | 28.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Cuma ve vakit namazları için camilerde dezenfekte çalışması yaptı.Korona virüs salgını nedeniyle başlatılan kontrollü normalleşme kapsamında camiler yarın ibadete açılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Cuma ve vakit namazları için camilerde dezenfekte çalışması yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle başlatılan kontrollü normalleşme kapsamında camiler yarın ibadete açılıyor. Camilerin ibadete açılmasından önce Van Büyükşehir Belediyesi kentte ibadete açılacak camileri dezenfekte etti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı dezenfekte ekipleri, camileri tek tek ilaçlayarak uzun zaman sonra yarın kılınacak başta Cuma namazı ve vakit namazları için hazır hale getiriyor.
Kent merkezindeki büyük camiler başta olmak üzere namaz kılınacak camilerde çalışma yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatlarıyla camilerin ibadete açılması kararının ardından harekete geçen ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bugün de Hazreti Ömer, Yukarı Nurşin ve Ulu camilerimiz dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları için cami avluları başta olmak üzere camilerimizin her noktasını titizlikle ilaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak ilimiz genelinde de devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Camilerde yapılan dezenfekte çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Hazreti Ömer Camii İmamı Mehmet Emin Akan, vatandaşların sağlıklı bir ortamda Cuma namazı kılmaları için yoğun çaba gösterildiğini söyledi. Yaklaşık 2,5 aydır camilerin ibadete kapalı olduğunu hatırlatan Akan, “Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa Cuma namazı kılacağız. Bunun öncesinde Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin en büyük camilerinden biri olan camimizde de dezenfekte çalışması yaptı. Müslümanlar olarak bizlerin ibadethanelerimize sahip çıkmamız ve kurallara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyemize ve valimize tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Van Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:39
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:29
Yatsı
21:06

Van Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.