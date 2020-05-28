Van’da camiler Cuma namazına hazır

Van Büyükşehir Belediyesi, Cuma ve vakit namazları için camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle başlatılan kontrollü normalleşme kapsamında camiler yarın ibadete açılıyor. Camilerin ibadete açılmasından önce Van Büyükşehir Belediyesi kentte ibadete açılacak camileri dezenfekte etti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı dezenfekte ekipleri, camileri tek tek ilaçlayarak uzun zaman sonra yarın kılınacak başta Cuma namazı ve vakit namazları için hazır hale getiriyor.

Kent merkezindeki büyük camiler başta olmak üzere namaz kılınacak camilerde çalışma yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatlarıyla camilerin ibadete açılması kararının ardından harekete geçen ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bugün de Hazreti Ömer, Yukarı Nurşin ve Ulu camilerimiz dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları için cami avluları başta olmak üzere camilerimizin her noktasını titizlikle ilaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak ilimiz genelinde de devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Camilerde yapılan dezenfekte çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Hazreti Ömer Camii İmamı Mehmet Emin Akan, vatandaşların sağlıklı bir ortamda Cuma namazı kılmaları için yoğun çaba gösterildiğini söyledi. Yaklaşık 2,5 aydır camilerin ibadete kapalı olduğunu hatırlatan Akan, “Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa Cuma namazı kılacağız. Bunun öncesinde Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin en büyük camilerinden biri olan camimizde de dezenfekte çalışması yaptı. Müslümanlar olarak bizlerin ibadethanelerimize sahip çıkmamız ve kurallara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyemize ve valimize tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

