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Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

31.08.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

Van'da cinayet suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince Erciş ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan aranan Ş.İ.Ş, ilçenin Aşağıçökek Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Van hapis cezası JASAT

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