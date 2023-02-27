Van'da depremzede Elif'e doğum günü sürprizi yapıldı

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, eşi Gülay Mehmetbeyoğlu ve iki çocuğu ile birlikte, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'ten gelerek KYK yurtlarına yerleştirilen ailelere ziyarette bulundu.

Mehmetbeyoğlu'nun kızı Elif, ziyaret sırasında 6 kişilik Yiğrap ailesinden tanıştığı Azra Nur'un doğum günü olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine annesi ve kardeşiyle yurttaki odayı süsleyen Elif, kapıda pasta ile karşıladıkları Azra Nur'un yeni yaşını kutladı, hediye verdi.

11 yaşına giren Azra Nur, kendisini unutmayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, eşi ve çocuklarına teşekkür etti.

Sürpriz kutlama için çok sevindiğini dile getiren Azra Nur, "Doğum günümü kutlayacakları aklıma gelmemişti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda iki arkadaşım oldu. Bütün ihtiyaçlarımızı görüyorlar, bizimle ilgileniyorlar, Allah'a şükür. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi.

Gülay Mehmetbeyoğlu da depremlerden etkilenen 1600 kişinin ilçede misafir edildiğini, bunlardan 300'ünün yurtta kaldığını söyledi.

Ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Mehmetbeyoğlu, "KYK yurtlarımızda kalan evlatlarımızdan Azra Nur'un doğum günüydü. Kızlarımla birlikte sürpriz yapmak istedik. Kendi çapımızda odasını süsledik ve doğum günü pastası hazırladık. Gönlüne girebildiysek, onu mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Aynı şekilde yurdumuzda kalan diğer öğrencilere de pasta dağıtımında ve ikramlarda bulunuldu. Her zaman misafirlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Elif Mehmetbeyoğlu ise "Azra Nur, doğum günü olduğunu söyledi. Ben de annemle ona bir sürpriz yapmak istedim. Umarım sevinmiştir. Onunla yeni arkadaş oldum ama şimdiden çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Evimize de çağıracağım." diye konuştu.

