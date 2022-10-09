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Van'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı

09.10.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı

Van'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan etkinlikte 40'a yakın kurum ve kuruluşun açtığı stantlarda ziyaretçi yoğunluğu bugün de sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaş ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları konusunda bilgilendirildi.

Etkinliğe katılanlar halk oyunları gösterilerini izledi, konserlerde seslendirilen şarkıları dinledi.

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