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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs otobüse çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

VAN HABERLERİ  | 04.11.2020 23:27 | Son Güncelleme

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs otobüse çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün belediye otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu 65 DD 026 plakalı minibüs, Van-Erciş kara yolunun 10. kilometresinde Erciş istikametine giden Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüsteki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüsün sürücüsü ile diğer düzensiz göçmenler, karanlıktan yararlanarak olay yerinden kaçtı.

Güvenlik güçleri, sürücü ile düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

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